Dupa iesirea oficiala din criza, Grecia le cere creditorilor sa renunte la o noua taiere a pensiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Trei avioane care veneau de la Tirana, Abu Dhabi si Atena si se indreptau spre Belgrad au fost redirectionate, miercuri, la Timisoara, in urma unei probleme aparute pe aeroportul din capitala Serbiei. Cele trei aeronave, avand la bord 450 de persoane, au aterizat la Timisoara, unde este aeroportul…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani. Aceste promisiuni se adauga celor aproximativ 25 de miliarde de euro pe care…

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni Opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta in pozitia de arbitru intr-un peisaj politic fragmentat. Intr-un discurs, Lofven s-a aratat hotarat sa ramana in fruntea Executivului si sa blocheze…

- Cabinetul german a aprobat, miercuri, un act normativ care este destinat sa tina in frau majorarea semnificativa a chiriilor in marile orase, un fenomen care ii afecteaza pe chiriasi si genereaza ingrijorari ca piata imobiliara ar putea fi supraincalzita. Ministrul Justitiei din Germania,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca riscul de incendii se mentine ridicat in majoritatea regiunilor din Grecia, precizand ca in unele zone din Grecia Centrala (Insula Evia) si Peninsula Attica au avut loc evacuari ale populatiei. Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza…

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat…

- Secretarul General al Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a facut un apel catre Germania. El a cerut nemtilor sa majoreze cheltuielile in domeniul apararii, dupa ce presedintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa unora dintre aliatii NATO din Europa. Int-un interviu…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…