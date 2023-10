După hype-ul din acest an, inteligența artificială va primi un duș rece în 2024 Spațiul de inteligența artificiala generativa, aflat in voga, va fi supus anul viitor la o verificare a realitații, a prezis o firma de analiza, subliniind ca tehnologia iși pierde din popularitate. Costurile in creștere și apelurile tot mai mari pentru reglementare sunt semne ca IA se confrunta cu o incetinire iminenta. In prezentarea sa anuala […] The post Dupa hype-ul din acest an, inteligența artificiala va primi un duș rece in 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria automobilelor in ansamblul ei se confrunta cu o transformare semnificativa determinata de inteligența artificiala. Tehnologia AI este din ce in ce mai mult integrata in vehicule pentru a spori siguranța, eficiența și experiența generala de conducere. De la sistemele avansate de asistența a…

- – Investiția EY a asigurat bazele necesare lansarii EY.ai, o platforma unificatoare care ajuta organizațiile sa adopte fara rețineri inteligența artificiala (AI) – Dezvoltata in ultimele 18 luni, platforma EY.ai reprezinta o imbinare intre experiența vasta in afaceri și inteligența artificiala, incorporata…

- Inteligența artificiala poate da impresia ca este posibil sa-i mai ținem macar un pic in viața pe cei dragi pe care i-am pierdut. Cu ChatGPT și alte programe similare puternice, poți crea un chatbot care sa copieze trasaturile unei persoane care a murit. Dar pentru a menține morții in `viața online`…

- Spre deosebire de revoluția industriala, care i-a afectat doar pe muncitorii mai puțini instruiți, revoluția Inteligenței Artificiale vizeaza mult mai mulți oameni, a explicat celebrul cercetator Martin Ford la Cluj. Exista, insa, și cateva joburi in care oamenii nu risca sa fie inlocuiți de roboți…

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- Forțele de Aparare ale Israelului(IDF) au inceput sa foloseasca inteligența artificiala pentru a selecta țintele loviturilor aeriene și pentru a organiza logistica de razboi, pe masura ce tensiunile se intensifica in teritoriile ocupate și cu Iranul, marele rival. Deși armata nu vrea sa comenteze operațiuni…

- Miliardarul american Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX și proprietarul Twitter, a inființat o companie dedicata dezvoltarii tehnologiilor de inteligența artificiala, X.AI, cu scopul de „a intelege adevarata natura a universului”

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford și Imperial College London au invitat creatorii inițiativei ION, pentru a explora potențialul inteligenței artificiale in procesul de guvernare Reprezentanții proiectului ION, numit onorific primul consilier IA al Guvernului Romaniei, au fost invitați la Universitatea…