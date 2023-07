Din aceasta toamna, grupa mijlocie devine și ea obligatorie. Gradinițele au fost puse in situația de a crea mai multe locuri astfel incat sa-i poata primi pe toți copiii care pe 31 august au implinit varsta de 4 ani pentru a merge la grupa mijlocie, insa in multe localitați tot nu sunt suficiente locuri. In Romania, […] The post Dupa haosul de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat, incep gradinițele. Mii de copii nu au loc, dar parinții pot primi amenda daca nu ii inscriu la grupa mijlocie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .