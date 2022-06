După furtuni lovește canicula! Anunțul șefei ANM: „Temperaturi severe, mai mari de 35 grade” Dupa ce Capitala a fost lovita, marți seara, de furtuna, fiind emise atenționari nowcasting de vreme severa – in prima faza un Cod portocaliu, iar apoi chiar un Cod roșu, mai multe strazi fiind inundate in urma ploilor abundente, și zeci de copaci doborați de vant, foarte mulți romani se gandesc la cum va arata […] The post Dupa furtuni lovește canicula! Anunțul șefei ANM: „Temperaturi severe, mai mari de 35 grade” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este posibil sa consemnam dupa 19-20 iunie și primul val de caldura cu temperaturi severe, mai mari de 35 grade" The post Vremea extremelor: Dupa furtuni vine CANICULA! Director ANM: Urmeaza temperaturi severe, mai mari de 35 grade appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Vremea extremelor:…

- „Nu avem de ales, trebuie sa ieșim afara”, a declarat Ali, un mzilier din Bagdad, in timp ce strazile erau invaluite in praf, in mijlocul celei mai recente furtuni de nisip care a lovit capitala. Barbatul de 41 de ani a declarat pentru Reuters ca a fost nevoit sa munceasca, deși crede ca oamenii ar…

- Condiții meteo extreme: temperaturi de pana la 34 de grade, cu atmosfera sufocanta și furtuni. Anunțul meteorologilor Condițiile de instabilitate atmosferica sunt accentuate in aceste zile in țara. Furtunile sunt alternate cu vreme foarte calda și disconfort termic, dat de pragul critic al indicelui…

- Meteorologii au anunțat primul val de canicula, in Romania. Vor fi temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra. Potrivit ANM, de miercuri, vremea se incalzește in majoritatea zonelor din tara. In Transilvania, in cea mai mare parte a intervalului 30 mai-12 iunie, vremea va fi mai calda decat in mod…

- Maximele vor ajunge vineri la 32-33 de grade Celsius, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa vineri de ANM. Potrivit meteorologilor, vineri, vremea va fi calduroasa in Capitala, cu o maxima a temperaturii aerului de 32-33 de grade. Cerul va fi senin, cu unele innorari spre sfarșitul…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi de vara și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 13-15 mai Vremea va fi foarte calda vineri in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 28-29 de grade Celsius. Sambata și duminica va fi ușor mai racoros. Vor fi insa condiții de furtuni aproape in fiecare zi din acest…

- Vremea se va mentine in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada. Se anunța temperaturi maxime ce se vor situa in jurul a 11 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta data cu temperaturi…

- Multe asociații de proprietari acuza administrația publica locala condusa de Nicușor Dan ca nu respecta contractele semnate privind livrarea serviciului de termoficare. Apar dovezi tot mai clare ce demonstreaza nerespectarea contratelor semnate cu asociațiile de proprietari din Capitala cu Compania…