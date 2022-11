Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii a confirmat oficial pentru HotNews.ro ca numele uitat in metadatele proiectului de lege privind securitatea și apararea cibernetica este al generalului care conduce Apararea Cibernetica a Armatei. Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI) subliniaza ca acest caz arata ca meta-datele…

- Pe 20 octombrie 2021, Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani, in brațele fiicei lui. El avea grave probleme de sanatate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din București. Un an de zile a trecut de cand artistul s-a stins, insa Simona Florescu, fosta lui soție nu l-a uitat.…

- Amalia Nastase și Razvan Vasilescu s-au casatorit civil in Las Vegas, in urma cu șase ani, iar la scurt timp au facut o cununie religioasa și in Romania. Cei doi au impreuna un baiat și o casnicie frumoasa. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat care este relația cu soțul ei. „E bine intotdeauna…

- Brigitte Pastrama marturisește ca afacerea pe care o are ii merge ca pe roate. Fosta soție a lui Ilie Nastase nu se plange nici de facturile pe care trebuie sa le plateasca. In timp ce alte vedete se plang de facturile uriașe pe care le au de platit, Brigitte Pastrama declara ca este obișnuita cu astfel…

- Asta da, aroganța! Brigitte și Florin Pastrama și-au tras bolid de lux, in valoare de 150.000 de euro, și cara varza cu el. Se pare ca cei doi indragostiți sunt pregatiți sa puna muraturi, caci nu doar varza au carat cu mașina, ci și alte legume de toamna. Afaceristul și soția lui au fost surprinși…

- Brigitte Sfat, fosta soție a lui Ilie Nastase a dat 400.000 de euro pentru o casa in Dubai, cea mai populara destinație globala din 2022. Planul de a-și schimba domiciliul in are de ceva vreme, mai ales dupa ce afacerile sale s-au impotmolit in tribunale iar atat era cat și fostul sau soț, Florin Pastrama,…

- Brigitte și Florin Pastrama au vrut sa iși cumpere o casa in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. Din pacate, vedeta a a ramas și fara bani și fara locuința, a dezvaluit ca a fost pacalita, transmite Spynews. La fel ca multe alte vedete din Romania, Brigitte Pastrama indragește Dubaiul, a fost de multe…

- O veste trista șocheaza lumea showbiz-ului romanesc! Simona Halep și soțul ei, Țoni Iuruc, divorțeaza la mai puțin de un an de cand au decis sa se casatoreasca. Ioana Nastase și soțul ei, Ilie Nastase, au oferit primele declarații in exclusivitate pentru SpyNews.ro despre separarea dintre cei doi.