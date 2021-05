Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 21 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.779 de teste, din care 368 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,74, dupa ce in ziua precedenta a fost 0,79. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 857 persoane, fiind efectuate 14.654 de teste RT-PCR si 5.809 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 984 pacienti. Pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.066.111 cazuri…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 52 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.865 teste, dintre care 788 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 1,41, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,47. Pentru a doua zi consecutiv s-a inregistrat un singur deces din cauza Covid-19.…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 528 de teste, dintre care 162 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BELINȚ 1, CENAD 1, DUDESTII NOI 1, DUDESTII VECHI 1, DUMBRAVITA 2,…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 83 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.162 de teste, dintre care 550 teste rapide. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BIRDA 1; CENAD 1; CHECEA 1; COMLOSU MARE 1; DUDESTII NOI 1; DUDESTII…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 108 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.067 de teste, dintre care 577 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 2,94, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,10. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 5.231 persoane, fiind efectuate 24.809 de teste RT-PCR si 12.721 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.466 de pacienti. Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 983.217…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 4.564 de persoane, fiind efectuate 26.627 de teste RT-PCR si 10.423 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.140 de pacienti. Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…