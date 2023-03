Stiri pe aceeasi tema

- Controversele pe marginea vizitei președintelui in Japonia continua. Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a adresat o cerere oficiala Administratiei Prezidentiale in care intreaba despre costul total al vizitei oficiale a președintelui Klaus Iohannis in Japonia, cu un avion privat. „Cinci intrebari pentru…

- La inceputul lunii februarie, in toata lumea este marcata Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului. Atat la nivel mondial, cat și țara noastra, maladiile oncologice reprezinta cea de-a doua cauza de deces.

- Licitație pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila, in comuna Garda de Sus. Care este valoarea investiției Sistemul de alimentare cu apa in comuna Garda de Sus urmeaza sa fie extins printr-o investiție de peste 7,4 milioane de lei. Primaria Garda de Sus a lansat miercuri, 1 februarie,…

- Sefa Bundestagului, camera inferioara a parlamentului german, Barbel Bas, a facut apel la relansarea aliantei franco-germane, „motorul Europei”, in ciuda dezacordurilor recente dintre Paris si Berlin, intr-un interviu pentru AFP difuzat sambata, relateaza Agerpres . „Am mare speranta ca relatiile franco-germane…

- Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii 40 de intrebari de la Kanal D, a fost criticata din punct de vedere vestimentar de Iulia Albu. Criticul de moda a avut cuvinte dure la adresa vedetei. A venit și randul vedetei de la Kanal D pentru a fi analizata din punct de vedere vestimentar de Iulia Albu. In…

- Specialiști din cadrul inspectoratelor pentru Situații de Urgența Salaj și Cluj ofera sprijin in misiunea de cautare a tanarului disparut acum trei zile in lacul Colibița. Conform informațiilor prezentate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, pompierii salajeni intervin in misiunea…

- Inregistrarea este obligatorie si se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro .RetuRO Sistem Garantie Returnare S.A., administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), anunta producatorii, importatorii si comerciantii de bauturi ca a inceput inregistrarea in baza de date a sistemului,…

- Cu ocazia celei de-a 32-a aniversare a Poliției Naționale, Ministerul Afacerilor Interne ii onoreaza pe veteranii sistemului. In acest context, la 20 decembrie, Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a inminat distincții pentru cei care și-au dedicat ani din viața serviciului, fiind pilonii securitații…