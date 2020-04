Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM si microintreprinderilor vor avea, dupa perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobanzilor si comisioanelor, marje foarte mici, de 2% pentru finantarea investitiilor si de 2,5% pentru credite si linii de credit pentru capital de…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 261 din 30 martie a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 37 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori In continuare vom publica,…

- Masurile economice luate de Guvern incriza coronavirusului au intrat in vigoare, o data cu publicarealor, sambata, in Monitorul Oficial. Sunt masuri de sprijinacordate intreprinderilor mici și mijlocii dar și populației, dela garantarea unor credite ale societaților pana la amanareatermenelor de plata…

- Ministerul Finantelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii virusului COVID - 19, prin garantarea unor credite, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari, facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare,…

- Portofoliul total de credite acordate de Banca Comerciala Romana (BCR) a crescut cu 10% in 2019, susținut atat de segmentul retail, cat și de cel corporate, informeaza BCR. Profitul net al grupului BCR a fost de 593,2 milioane (125 milioane EUR), conform Mediafax.In activitatea bancara de…

- Creditele acordate de bancile din Romania sunt directionate in proportie de 15% catre companii intensive in generarea de carbon, potrivit datelor din Raportul de stabilitate pe anul 2019, prezentate, luni, intr-o dezbatere de specialitate, de catre Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- ​Radierile din Biroul de Credite, creditele cesionate de banci catre entitati care sunt non-financiare, creditele care sunt acordate prin Programul Prima Casa si creditele acordate de Bancile pentru Locuinte nu au sanse de a fi negociate cu bancile, a declarat, joi, Alexandru Paunescu, presedinte al…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește sa continue programul Prima casa. În acest sens a elaborat un proiect de hotarâre prin care se stabilește plafonul pentru acest an la 2 miliarde lei. Vezi proiectulConform notei de fundamentare, în 2021 ar trebui ca plafonul sa…