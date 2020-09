După eșecul moțiunii de cenzură, liderii PSD se întâlnesc în Kiseleff Social democrații se reunesc, joi dupa-amiaza, în ședința Consiliului Național al Partidului pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura. La întâlnirea se va analiza daca mai este oportun sau nu sa se repuna în dezbatere moțiunea de cenzura. De asemenea pe ordinea de zi se afla și sancționarea parlamentariilor care au absentat de la ședința din Parlament.



Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește de la ora 17.00, la sediul central al PSD. Surse din iinteriorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca pe agenda ședinței se afla o analiza…

