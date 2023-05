Stiri pe aceeasi tema

- ”Vrem sa dublam toate lucrurile care sunt centrate pe SUA, in special in ceea ce priveste sportul”, a declarat Rupert Campbell, presedintele companiei pentru America de Nord, citat intr-un interviu. Pe langa incheierea colaborarii cu Yeezy, Adidas si-a oprit si colaborarea Ivy Park cu starul pop Beyonce,…

- Compania Adidas a fost data in judecata de investitori din cauza colaborarii cu rapperul Kanye West, cunoscut in prezent sub numele de Ye.Compania Adidas a fost data in judecata de investitori care susțin ca firma știa despre comportamentul problematic al lui Kanye West cu ani buni inainte de a pune…

- Banca First Republic din Statele Unite precum și auditorul ei, KPMG, au fost date in judecata, fiind acuzate de „disimularea riscurilor bancii”, anunța agenția Reuters la data de 25 aprilie 2023. First Republic Bank a fost data in judecata de acționari. Aceștia au acuzat respectiva banca din SUA ca…

- Departe de a fi vazuta drept un triumf al statului de drept, inculparea lui Trump este perceputa de o parte considerabila a societatii americane, dar si in exterior ca un semn de slabiciune si de degradare institutionala, inclusiv a sistemului judiciar. Punerea sub acuzare a fostului presedinte american…

- Artistul american, producatorul și stilistul Pharrell Williams a fost ales director artistic pentru linia de barbați Louis Vuitton, dupa moartea lui Virgil Abloh. Anunțul a fost facut marți printr-un comunicat transmis de casa de moda de lux.Pharrell Williams a inceput sa lucreze deja la prima colecție…

- Prințul Harry și Meghan Markle au primit o lovitura de proporții. Ducii de Sussex au fost dați in judecata pentru „defaimare și informații false” și urmeaza sa fie audiați in cadrul procesului, intr-o instanța din Statele Unite ale Americii. O noua lovitura pentru Prințul Harry și Meghan Markle Celebrul…