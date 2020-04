Stiri pe aceeasi tema

- Mauro Icardi, 27 de ani, a decis sa plece din Franța și sa se autoizoleze in Italia, țara din Europa cea mai afectata de Covid-19, cu 101.737 de persoane infectate pana marți.Fotbalist la campioana Franței, Paris Saint Germain, Icardi și-a surprins coechipierii cand a anunțat ca, pe perioada pandemiei…

- COVID-19. Mihai Macovei, capitanul naționalei de rugby a Romaniei, sta in sudul Franței, la Colomiers. Vorbește insa zilnic acasa, la Gura Humorului, cu parinții sai. Mihai Macovei (33 de ani) joaca din 2015 la Colomiers, in Franța. Criza l-a prins acum la echipa de pe locul 1 in Pro D2, a doua liga…

- Un pacient diagnosticat cu Covid-19 a depus o plangere in fata Curtii de Justitie a Franței, pentru „impiedicarea masurilor de asistenta”. O plangere care vizeaza direct guvernul. Este prima data cand o persoana infectata cu Covid-19 in Franta intreprinde actiuni impotriva institutiilor, informeaza…

- Jurnalista Oana Moisil s-a mutat pentru o perioada la Paris, unde acum lucreaza intr-un bar. Ea a descris pentru Libertatea cum a trait inchiderea capitalei Franței, dar și cum au reacționat francezii la masurile restrictive anunțate de Macron. Pana acum, in aceasta țara au fost confirmate aproape 11.000…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…

- CHIȘINAU, 9 mart - Sputnik. Ministerul moldovean de Externe anunța sistarea acordarii serviciilor consulare ordinare in cadrul Ambasada Republicii Moldova in Franta in legatura cu majorarea numarului de contaminari cu Covid-19. ”Luand in considerare creșterea numarului de contaminari cu Covid-19…

- Doi romani au fost condamnate, marti, in Franta la 500 de euro amenda cu suspendare fiecare, dupa ce au cules ilegal 266 de kilograme de ciuperci intr-o padure din estul acestei tari.In Haute-Saone, un departament in estul Franței, codul forestier autorizeaza culesul a maxim 5 kilograme de…