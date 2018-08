Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de familii din judetul Botosani ale caror locuinte au fost afectate de inundatiile din ultimele doua luni au intrat, miercuri, in posesia a cate 5.000 de lei, reprezentand ajutoare financiare acordate de Guvern. Prefectul Dan Slincu si directorul Agentiei Judetene de Prestatii si Inspectie…

- 100 de copii prezenți in Tabara de vara organizata de Parohia Orașeni Vale, comuna Curtești, au invațat astazi, de la pompierii botosaneni cum sa-și protejeze cel mai de preț bun: viața!

- Acoperișul de pe cladirea in care funcționeaza Casa Județeana de Pensii și Agenția Județeana de Inspecție și Prestații Sociale a fost smuls de rafalele puternice in cursul saptamanii trecute. In acest moment se cauta soluții pentru construirea unui nou acoperiș.

- De joi seara pana vineri seara, judetul Botosani s-a aflat sub incidența a patru atenționari „Cod Galben” de fenomene meteorologice periculoase imediate și patru avertizari/atenționari hidrologice de „Cod Portocaliu” și „Cod Galben” de inundații pe raurile Jijia, Prut și afluenți ai acestora.

- Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala a prezentat Colegiului Prefectural raportul de activitate pe anul 2017, in care un capitol este dedicat verificarilor efectuate in cazul dosarelor inregistrate de instituție.

- Deficitul la bugetul de pensii s-a redus prin transferul contributiilor cu 56,4%, de la 912 milioane de euro in primul trimestru al anului 2016, la 397,5 milioane de euro in prezent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV. "In primul trimestru al anului…

- Satu Mare a fost lovit de o furtuna puternica sâmbata dimineata, pe o zona extinsa din judet. Furtuna cu descarcari electrice a facut ravagii în mai multe zone din judet. Un cioban din localitatea Gelu a fost surprins, împreuna cu oile pe care le pastea, pe câmp.…