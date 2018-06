Stiri pe aceeasi tema

- Pescuitul sportiv si cel comercial s-au reluat, miercuri, in Delta Dunarii, dupa aproape doua luni de prohibitie, pescuitul la stiuca fiind insa permis doar cu eliberarea capturilor. La inceput de sezon, guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Malin Musetescu, le-a recomandat pescarilor…

- Pescuitul recreativ a fost reluat vineri in lacul Ciuperca din municipiului Tulcea, zona amenajata de autoritatea locala fiind una din putinele arii din domeniul public din Romania in care se poate pescui pana la finalizarea prohibitiei generale. Potrivit primarului Constantin Hogea, peste…

- La data 27 mai a.c., in zona lacului de acumulare de pe raul Siret, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au identificat in flagrant un tanar, de 19 ani, din comuna Pufești, in timp ce pescuia in albia raului Siret, in perioada de prohibiție, avand asupra sa pește. S-a luat masura ridicarii in vederea…

- La data de 20 mai a.c., in intervalul orar 7.50- 08.10, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat in flagrant trei barbați, de 41, 45 respectiv 47 de ani, toți din comuna Pufești, in timp ce pescuiau in albia raului Siret, folosind undițe telescopice, in perioada de prohibiție. Uneltele…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului (MADRM) a permis din 11 mai pescuitul la scrumbie de Dunare si rizeafca (specie de scrumbie care traiește in Marea Neagra, de unde migreaza in Dunare pentru reproducere și hrana).

- Opt moldoveni au foat documentați de polițiștii de frontiera pentru incalcarea regimului de frontiera, prin desfașurarea activitaților de pescuit in perioada de prohibiție. De la „pescari" au fost ridicate 300 de metri de plasa și circa 60 kg de pește.

- Sunteți pescar și vremea buna va face cu ochiul sa ieșiți pe Dunare? Amanați aceste planuri pana la finele lunii mai, altfel o sa va arda rau la buzunare. Oricum, nu uitați sa aveți actele in regula, fiindca, daca veți prins de polițiștii de frontiera, poveștile pescarești n-or sa va ajute.

