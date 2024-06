Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 67 al partidei dintre Slovacia și Ucraina, doua dintre adversarele Romaniei din Grupa E, slovacul David Hancko, cel mai bine cotat jucator din angrenajul acestora, a ieșit accidentat. Dupa victoria nesperata contra Belgiei, scor 1-0, Slovacia a deblocat tabela de marcaj contra Ucrainei prin…

- Ucraina a invins Slovacia cu 2 1 vineri la Dusseldorf, in Grupa E a Campionatului European de fotbal, din care face parte si Romania.Slovacia a deschis scorul prin Schranz in minutul 17, iar Ucraina a egalat in minutul 54 prin Shaparenko, pentru ca in minutul 80 sa dea lovitura prin Yaremchuk. S a terminat…

- Ucraineanca Elina Svitolina, 29 de ani, a publicat un mesaj mobilizator dupa ce naționala țarii sale a inceput dezastruos Campionatul European, pierzand fara drept de apel in fața Romaniei, 0-3. Fostul #3 din tenisul feminin e convinsa ca fotbaliștii lui Serhiy Rebrov se vor redresa in urmatoarele doua…

- Dupa o pauza de opt ani, naționala Romaniei a reușit sa se califice din nou la EURO 2024, competiție la care a ajuns dupa ce a terminat neinvinsa și pe primul loc grupa din preliminarii. Meciul de debut de la Campionatul European de Fotbal din Germania este impotriva Ucrainei, pe PRO TV , iar toți romanii,…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza astazi, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen.EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia.…

- Mihai Stoica (59 de ani) și Basarab Panduru (53 de ani) au ironizat jocul echipei naționale, care a remizat cu Liechtenstein, locul 202. A fost ultima partida de verificare inainte de Campionatul European din Germania, acolo unde Romania se afla in grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. MM…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- Edi Iordanescu (45 ani), selecționerul Romaniei, a anunțat faptul ca se confrunta cu probleme medicale inaintea partidelor de pregatire cu Bulgaria și Liechtenstein. Campionatul European va incepe pe 14 iunie, iar Romania va debuta pe data de 17, primul meci al „tricolorilor” fiind impotriva Ucrainei.…