Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat luni, dupa audierea in Comisia Economica din Senat, unde a fost atacat dur de membrii comisiei care au acuzat instituția ca nu a facut nimic in cazurile City Insurance și Euroins, ca sunt milioane de clienti ai Euroins care, in perioada…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va propune Ministerului Finanțelor plafonarea prețurilor RCA timp de 6 luni la tarife egale cu nivelul celor din martie 2022. Plafonarea inseamna prețuri mai mici, exact strategia care le-a dus la faliment pe City Insurance și Euroins . Autoritatea de Supraveghere…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Nicu Marcu a declarat, luni, la audierea in comisiile de specialitate ale Senatului, ca cele doua companii falimentare, City Insurance si Euroins, au fost „Muma Padurii”. El a adaugat ca ambele au fost amendate de ASF cu 16 milioane lei intr-un…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat, la audierea luni in comisiile de specialitate ale Senatului, ca cele doua companii City Insurance si Euroins nu au fost Alba ca Zapada. El a adaugat ca au fost date amenzi celor doua companii de catre ASF in valoare…

- Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de Nicu Marcu, va fi audiata in Parlament de la ora 12.00 cu privire la falimentul Euroins, liderul RCA cu aproape 2,8 milioane de clienți. Este al patrulea faliment major in ultimii 8 ani, dupa Astra, Carpatica și City Insurance, sub…

- Conducerea ASF este așteptata, azi, in Parlament, pentru a da explicații dupa ce a cerut falimentul Euroins, liderul de pe piața asigurarilor RCA. Ar fi al patrulea caz identic in doar opt ani, dupa falimentele City Insurance, Astra și Carpatica.

- „Guvernarea lui Ciolacu si Ciuca duce la explozia tuturor preturilor, inclusiv a politelor RCA. Sefii ASF si cei care i-au pus in functii sa explice romanilor de ce se intampla acest lucru si ce au facut pentru a preintampina situatia. Au privit impasibili la problemele de pe piata asigurarilor, au…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca e convins ca ASF și Guvernul vor acționa ferm, ”cum au acționat și la celalalt caz, City Insurance” și ca e posibil sa stabilizeze prețurile RCA, dupa declararea unui faliment din piața. Declarația de la Parlament vine dupa ce ASF a incheiat…