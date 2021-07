Dupa doua explozii de mari proportii in Constanta, zeci de oameni au iesit speriati, in aceasta noapte, dintr-un bloc din Tomis Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Pomperii intervin pe strada Zmeurei din municipiul Constanta. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, pompierii asigura masurile de prevenire si stingere a incendiilor…

- Pompierii constanțeni au intrat din nou in alerta, la doar o zi dupa ce au intervenit in numar mare la Rafinaria Petromidia, din Navodari, acolo unde a avut loc un incendiu puternic, care a generat un nor uriaș de fum, vizibil de la o distanța mare, inclusiv de pe plaja. De aceasta data, s-a aflat […]…

- Este din nou alerta in Constanța. Un incendiu violent a izbucnit la o magazie de depozitare aluminiu, din zona industriala a municipiului. Flacarile violente și fumul negru se vad de la mare distanța. La fața locului se deplaseaza efective importante de pompieri. La fata locului, salvatorii intervin…

- Mai multe explozii au avut loc in subteran pe o strada din municipiul Constanta, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze, iar in zona respectiva iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Nicio persoana nu a solicitat asistenta medicala,…

- Un apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a anuntat salvatorii ca trebuie sa intervina pentru scoaterea unei persoane din mare. Apelantul a explicat dispecerului de la 112 ca este nevoie de prezenta lor la Mangalia, in dreptul Farului vechi din Mangalia. ...

- Potrivit ISU Constanta, un echipaj SMURD si unul de la Ambulanta au intervenit vineri dupa-amiaza pentru salvarea unei persoane scoase din mare, inconstienta, in Neptun. Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, insa fara succes, si au declarat decesul barbatului. Este vorba despre un barbat,…

- Un barbat de 36 de ani, care facea kitesurfing la Neptun, a murit vineri dupa ce a pierdut controlul kite-ului și a cazut in apa. Potrivit ISU Constanța, un echipaj SMURD și unul de la Ambulanța au intervenit vineri dupa-amiaza pentru salvarea unei persoane scoase din mare, inconștienta, in…

- O femeie de 60 de ani, din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au evacuat 30 de persoane, care erau in locuințe, pentru ca viața sa nu le fie pusa in pericol. Pompierii din cadrul ISU Constanța au primit un apel pe numarul…