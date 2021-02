Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au sarutat cu foc de dragul unei ședințe foto, facand apoi totul public, mulți internauți au apreciat gestul lor, insa au fost și unii care le-au pus la zid pe Alina Ceușan și Cristian Ich. Tocmai de aceea acum, logodnica lui Alex Pițurca reacționeaza și se apara in mediul online, oferind…

- Deși n-au confirmat oficial ca ar fi impreuna, se știe ca deja acest lucru, iar lucrurile sunt mai multe decat evidente. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza cel mai noi cuplu de la noi, dar acum iata ca vedeta a ținut sa le spuna fanilor și cum il rasfața pe noul ei iubit!

- Delia Barbu este interpreta de muzica populara care, intr-un timp, a ajuns sa cantareasca nu mai puțin de 105 kilograme. Insa, acum este total schimbata, caci arata de parca ar fi trasa prin inel. Vedeta spune la Antena Stars cum a reușit sa iși schimbe imaginea, astfel incat sa fie de nerecunoscut.

- Oana Roman nu a inceput deloc anul bine. Dupa vestea separarii de Marius Elisei, produsa la sfarșitul lui 2020, acum in 2021, fiica sa are probleme de sanatate. Vedeta a marturisit pe internet, in fața fanilor, cum se simte acum Isa și ce i-au spus medicii ca are.

- Cand banii nu sunt o problema, atunci orice moft este deja pus la capitolul ”realizat”. Un bun exemplu vine de la Cristina Ich care nu se uita la cat mai are in portofel atunci cand iese in oraș cu cea mai buna prietena. Mai mult decat atat, paparazzii SpyNews.ro au surprins-o pe vedeta ”dand cu cardul”…

- Dorian Popa a facut cerere oficiala pentru a-și schimba cel de-al doilea prenume cu unul cu care publicul il identifica. Vedeta vrea ca expresia car el-a facut celebru sa faca parte din numele sau.

- Gina Pistol a mers la cumparaturi, intr-un magazin de mobilier, insa a avut parte de un moment neplacut, care a pus-o in dificultate. Vedeta este insarcinata și va naște in curand o fetița. Iubita lui Smiley a povestit pe Instagram prin ce a trecut.„Aveam coșul (iar cand zic ‘coș’, ma refer la un carucior…

- Christina Ich a dat carțile pe fața și și-a recunoscut pe rețelele de socializare intervențiile estetice de la nivelul feței. Vedeta nu a ascuns nimic in fața fanilor, care au fost atenți la orice detaliu al șatenei.