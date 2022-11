Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Mangalia și Garnizoana Mangalia pregatesc mai multe evenimente militare și religioase dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Primaria va pregati și porții de fasole cu carnați.

- Primaria municipiului Ploiești și Garnizoana Ploiești organizeaza o serie de ceremonii militare și manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei, in data de 01 decembrie 2022. Astfel, acțiunile dedicate Zilei Naționale a Romaniei se vor desfașura in rondul din fața sediului municipalitații (Piața…

- PARADA MILTIARA de la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA: Repetiții, pe 29 și 30 noiembrie. RESTRICȚII rutiere pe mai multe strazi PARADA MILTIARA de la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA: Repetiții, pe 29 și 30 noiembrie. RESTRICȚII rutiere pe mai multe strazi Autoritațile responsabile pentru evenimentele care…

- Mai multe evenimente vor avea loc in Constanța, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Locuitorii municipiului sunt invitați, joi, incepand cu ora 9.00 la Monumentul „Victoriei” din Parcul Arheologic, sa participe la ceremonia militara și religioasa pentru sarbatorirea Marii Uniri, anunța Primaria Constanța…

- N. D. Ploieștenii care vor sa se adreseze autoritații locale in vederea obținerii unei locuințe sociale trebuie sa se grabeasca, intrucat municipalitatea a anunțat un termen limita atat pentru inregistrarea noilor solicitari, cat și pentru reactualizarea dosarelor deja depuse. ”Primaria Ploiești, prin…

- N. D. Avand in vedere ca, in ceea ce privește criza apei calde de la Ploiești, au fost aduse in discuție și facturile pentru serviciile de termoficare, ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Primaria Ploiești a facut public rezultatul verificarilor pe aceasta tema, mai nou, și de catre noul…

- ”Facturile pentru subventia la energia termica livrata populatiei, emise de noul operator, S.C. Termoficare Prahova S.A., sunt in evidenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) Termo Prahova si au o valoare de 6.637.787,05 lei. Avand in vedere ca, pana in prezent, facturile mentionate nu…

- Alaturi de alte instituții de cultura din județ, și Biblioteca Judeteana “Nicolae Iorga” Ploiești marcheaza Zilele Europene ale Patrimoniului. Programate sa aiba loc pe data de 10 septembrie a.c., la ora 11:00, la Sala de lectura ”Nichita Stanescu”, sub genericul ”Impreuna, in simbioza cu patrimoniul…