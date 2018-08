Dupa doi ani de mandat, abia acum Firea se ocupa de sutele de strazi neasfaltate: Stiu, este greu de crezut

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Ionel Corbu, ce instrumenteaza dosarul privind actiunea jandarmilor la protest, a declarat ca Prefectura nu a transmis ordinul de interventie la miting, precizand ca doar Jandarmeria Bucuresti poate sa-l transmita desi, potrivit magistratului, si institutia ar fi trebuit sa aiba o copie.…

- Arheologii au descoperit 14 monede de aur care erau ingropate pe locul vechiului cimitir al manastirii Frumoasa, a anuntat, joi, primarul din Iasi, Mihai Chirica. Este vorba despre monede din secolul al XVI-lea. "Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal, pentru…

- Primarul general, Gabriela Firea, a precizat in debutul sedintei ca in urma aplicarii proiectului urmeaza sa se asigure internet gratuit in toate spatiile publice, precum parcuri, gradini, spitale, teatre sau muzee.Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliti pe baza unui…

- Primarul comunei Copalau, din judetul Botosani, a decis sa construiasca o retea proprie de alimentare cu apa, independenta de cea publica, prin intermediul unui proiect de peste 2 milioane de euro. Potrivit Adevarul, primarul vrea sa autorizeze o societate a comunei pentru a gestiona serviciile…

- Magid Magid, primarul din Sheffield, a transmis ca ii interzice presedintelui american, Donald Trump, sa intre in orasul sau. Primarul a facut anuntul in timpul unei sedinte a Consiliului Local. Edilul purta un sombrero, in semn de solidaritate cu Mexicul, arata BBC. Primarului i…

- Facebook a anuntat ca nu va mai dezvolta avionul care ar fi trebuit folosit pentru furnizarea conexiunii la Internet in zonele izolate. Facebook, la fel ca Google, incearca sa extinda acoperirea Internetului la nivel mondial, pentru a aduce crestere propriilor afaceri. Ambele companii au in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a exclus, luni, varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc. "Nu…