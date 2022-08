După doi ani, Coreea de Nord anunță că a învins pandemia Coreea de Nord a ridicat masura de purtare obligatorie a mastii de protectie in aproape toate locurile, impreuna cu alte restrictii, a declarat sambata agentia de presa de stat, la cateva zile dupa ce liderul sau, Kim Jong Un, a declarat „victorie zdrobitoare” asupra Covid-19. “Masura de obligare a purtarii mastii a fost ridicata in toate locurile, cu exceptia zonelor de linie a frontului, a oraselor si localitatilor de granita”, a precizat agentia de presa KNCA, citata de AFP. Masurile de distantare sociala au fost, de asemenea, ridicate in toate regiunile, cu exceptia teritoriilor de granita,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

