Stiri pe aceeasi tema

- Marius Tuca renunța la Show-ul pe care il realiza la televiziunea lui Adrian Sarbu, potrivit informațiilor publicate de paginademedia.ro. Colaborarea dintre Marius Tuca si Adrian Sarbu a inceput in 2019. In luna februarie, acum trei ani, compania Aleph Media, fondata de Adrian Sarbu, intra cu 50% din…

- Marius Tuca, realizator la Aleph News si partener cu Adrian Sarbu pe proiecte media, se desparte de grupul media. Tuca și Sarbu colaborau de trei ani. Potrivit informatiilor paginademedia.ro, Marius Tuca si Adrian Sarbu nu vor mai colabora in proiectele media. Marius Tuca isi realiza talk-show-ul…

- Pe langa telefoane, tablete, calculatoare și ceasuri, gigantul american Apple vizeaza lansarea unui nou produs ieșit din comun: inelele inteligente de casatorie. Astfel, cei doi parteneri vor fi non stop conectați. Compania americana Apple este pe care sa-și primeasca brevetul pentru un nou produs:…

- Premierul Nicoale Ciuca a vorbit, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre modul in care se pregatesc autoritațile pentru valul 5 COVID: „Protejarea sanatații oamenilor, printr-o gestionare atenta și corecta a pandemiei, ramane prioritatea Guvernului acum. Impreuna cu specialiștii și reprezentanții…

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Alexandru Rafila, propus la Ministerul Sanatații, spune ca nu exista o contraindicație absoluta pentru vaccinarea impotriva Covid. Intrebat despre faptul ca Nicușor Dan nu s-a vaccinat, Rafila spune ca nu știe ce boala are: „e normal sa dea un exemplu, e un lider al comunitații”. Rafila a spus, marți…

- CONSOLIGHT a avut in cei 25 de ani de existenta o crestere sustinuta si organica pe piata materialelor electrice din Romania, devenind jucator strategic in importul si distributia de sisteme electrice complete, cu o cifra de afaceri estimata la 50 de milioane de euro in 2021. Compania detinuta de familia…

- Cornel Nistorescu, directorul cotidianul.ro, este invitat in aceasta seara, la emisiunea Marius Tuca Show care va fi difuzata pe Aleph News. Jurnalistul va raspunde la o intrebare care sfideaza orice urma de bun simț din partea celor care ne conduc: ce fac politicienii cand al patrulea spital Covid…