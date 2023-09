Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- DNA va verifica toata averea declarata de președintele Consiliului Județean Vaslui, arestat preventiv pentru luare de mita. Anchetatorii vor cauta sa afle daca exista proprietați, sume de bani sau conturi bancare pe care acesta nu le-a specificat in declarațiile de avere depuse de-a lungul anilor la…

- Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gafa, sambata, cand le-a comunicat jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, dupa ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mita. Ciolacu a spus ca și fosta soție a lui Buzatu a fost suspendata…

- Zeci de nereguli in Satul de vacanța din Mamaia, constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorului, care au derulat, in ultima luna și jumatate, peste 2.000 de controale doar pe litoral. Comercianții care vand produse in plin sezon estival aveau alimente expirate in depozite, uleiul nu se schimba…

- Doi medici care administreaza o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fiind acuzați de introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi ori celule de origine umana fara autorizatia speciala emisa…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis, marți, o scrisoare destinata președinților Senatului, Nicolae Ciuca, și Camerei Deputaților, Alfred-Robert Simonis, prin care le propune sa ia act de retragerea lui Eduard Hellvig din funcția de director SRI și de declararea funcției ca fiind vacanta. Conform legii,…