- Președintele SUA Joe Biden a avut momente de incoerența și a aratat slabiciune fizica in timpul primei dezbateri televizate de joi seara, care l-a pus fața in fața cu fostul președinte Donald Trump. Acest aspect a fost remarcat și de observatorii independenți, reprezentand un element de atac pentru…

- Dezbaterea electorala dintre Joe Biden și Donald Trump e subiectul momentului pe mapamond. Președintele in exercițiu al Statelor Unite și predecesorul sau au fost fața in fața intr-o confruntare acida difuzata de CNN și care a ținut capul de afiș in State in ultimele ore. Conform primelor concluzii…

- Președintele american Joe Biden și fostul președinte Donald Trump stau fața in fața joi in cadrul unei dezbateri moderate de CNN, prima dintre cele doua confruntari televizate care s-ar putea dovedi esențiale intr-o cursa stransa pentru caștigarea Casei Albe in alegerile din noiembrie.

- Presedintele democrat Joe Biden si predecesorul sau republican, Donald Trump, se vor confrunta joi in cadrul unei dezbateri extrem de asteptate, oferind alegatorilor o rara ocazie de a privi confruntarea fata in fata a celor mai varstnici doi candidati care au aspirat vreodata la cea mai inalta functie…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data „delincvent” pe contracandidatul sau Donald Trump dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican, transmite AFP. „Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte care este un…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a fost de acord, intr-o discutie purtata cu omologul sau american Joe Biden, sa „lase sa treaca asistenta umanitara” in Fasia Gaza prin punctul de la Kerem Shalom, din sudul Israelului, a anunțat, vineri, Casa Alba, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Aceasta…

- Sunt tensiuni uriașe dupa atacul cumplit lansat de Iran, iar oficialii israelienii au luat, dupa ore de consultari, decizia de a lovi in forța, ca raspuns la bombardamentele lansate.Situația este tot mai tensionata, iar Iranul avertizeaza ca o posibila riposta ar aduce noi atacuri dure in puncte cheie…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a cerut joi premierului israelian, Benjamin Netanyahu, sa „incheie fara intarziere un acord” pentru o „incetare imediata a focului” in Fasia Gaza, transmite Sky News.