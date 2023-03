Stiri pe aceeasi tema

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a propus unirea politicii industriale a Belarusului, Chinei și Rusiei.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a efectuat luni o vizita neanuntata la Kiev, unde a anuntat, conform cotidianului The New York Times, asistenta financiara suplimentara pentru Ucraina, in eforturile de respingere a invaziei ruse, anunța Mediafax.

Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a reiterat, joi, avertismentele Administratiei Joseph Biden adresate Chinei, cerand Beijingului sa nu furnizeze asistenta militara Rusiei si sa nu faciliteze evitarea sanctiunilor internationale.

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, va avea o intrevedere cu președintele sud-african, Cyril Ramaphosa, pe 25 ianuarie, in timpul unei vizite in Africa de Sud, a anunțat luni Trezoreria SUA.

Tarile occidentale lucreaza la structurarea plafoanelor de pret pentru produsele petroliere rafinate rusesti, pentru a asigura fluxul continuu de motorina ruseasca, dar pietele sunt complicate si exista probabilitatea ca lucrurile sa nu mearga conform planului, a declarat secretarul Trezoreriei americane,

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat duminica ca Statele Unite doresc progrese mai rapide in ceea ce privește planurile Bancii Mondiale de extindere a capacitații sale de creditare pentru a face fața schimbarilor climatice și altor crize globale, anunța Rador.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, se va intalni miercuri, in Elvetia, cu vicepremierul Chinei, Liu He, pentru discutii despre relatiile economice si comerciale bilaterale, informeaza site-ul Politico.com, citat de Mediafax.

James Comer, presedintele republican al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentantilor, a cerut, duminica, lista vizitatorilor de la resedinta privata a lui Joe Biden din Wilmington, Delaware, dupa ce in birou si in garaj s-au gasit documente confidentiale, relateaza Reuters.