Primarul general al Constanței, Vergil Chitac, crede ca Eduard Hellvig se va intoarce in PNL și va candidata la alegerile care au loc anul viitor. Edilul Chitac a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a perceput demisia lui Eduard Hellvig din fruntea SRI. ”Sincer, eu cred ca domnul Hellvig vrea sa imbratiseze o cariera politica”, a raspuns Vergil Chitac. Chestionat daca Eduard Hellvig se va intoarce in PNL, Vergil Chitac a raspuns: „Da, asta este impresia mea, si cred ca va participa la alegeri anul viitor”. Cat despre scenariul ca Eduard Hellvig sa candideze…