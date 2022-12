Functionara care a luat spaga pentru a furniza acte false pentru transportul ori sacrificarea animalelor ar putea fi pusa in libertate. Ea a invocat o decizie recenta a Curtii Constitutionale pentru a obtine anularea sentintei de condamnare la inchisoare. Curtea de Apel va decide in februarie daca ea are sanse de a fi eliberata. Angajata la Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnice, Costela Branzanu se ocupa de actualizarea bazei de date referitoare la cabaline si de monitorizarea miscarii acestora. Femeia a fost prinsa in flagrant in 2018, pe cand primea o ultima rata de 1.500 lei…