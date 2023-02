Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe blocuri din Targu Jiu s-au crapat dupa cutremurul de ieri dupa-amiaza. Mai mulți locuitori au postat imagini cu casa scarilor și holurile imobilelor unde domiciliaza. Oamenii se tem ca la un cutremur mai mare iși vor pierde locuințele. In municipiul Targu Jiu, aflat la aproximativ 20 de kilometri…

- Un cutremur de 5.2 de grade pe scara Richter s-a produs la ora 16.58 in Romania, fiind sesizabil și la Cluj, la o adancime de doar 15 km, in zona Gorjului (la circa 14 km de Targu Jiu), a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a simțit inclusiv in…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Un cutremur de 4.5 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, din județul Buzau. Seismul s-a produs la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- Un nou cutremur in Romania, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora locala 03:49, in zona Vrancea, judetul Buzau, și a avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter.

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in dimineața zilei de vineri. Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la adancimea de 62 de kilometri. Cutremurul din 25 noiembrie a avut 3,1 grade pe Richter. Și s-a produs la ora 07:31, in zona seismica Vrancea – județul Covasna, conform informațiilor publicate…