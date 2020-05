Stiri pe aceeasi tema

- France Televisions a dat publicitații o nota a SCRT, purtand data de 6 mai, care subliniaza riscurile radicalizarii sociale odata cu inceputul relaxarii restricțiilor, care a inceput de astazi, 11 mai. „S-au inregistrat chemari la manifestații dupa ieșirea din izolare”, arata nota respectiva, care susține…

- Rusia opreste exporturile de cereale din cauza pandemiei de coronavirus si a secetei persistente. Acest lucru poate duce la o penurie suplimentara de produse alimentare pe piata mondiala. Rusia, de cativa ani cel mai mare exportator de grau din lume, a oprit temporar livrarea de cereale pe…

- In șapte saptamani, peste 80 de organizații non-guvernamentale au cumparat aparatura și echipamente medicale de peste 13.95 de milioane de euro, anunța Asociația pentru Relații Comunitare.

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a avut joi o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, anunța Administrația Prezidențiala.Pe fondul crizei provocate de raspandirea la nivel global a noului coronavirus, care afecteaza deopotriva Franța și Romania, Președintele…

- In repetate randuri s-a spus ca nimic nu va mai fi la fel dupa aceasta criza-corona. Nimic nu va mai fi la fel, dar va fi, in sensul ca viața iși va urma cursul iar economia se va redresa, mai devreme sau mai tarziu, in funcție de gradul sau de flexibilitate și de eficiența masurilor de relansare economica.…

- Criza provocata de COVID-19, va lovi dur in economia mondiala, iar Republica Moldova nu are cum sa fie ocolita. Expertii spun ca impactul si gravitatea acestui colaps depinde, in mare parte, de durata in care in tara noastra se va afla in stare de urgenta.

- Momente extrem de tensionate in toata lumea, unde economia este puternic afectata de epidemia de coronavirus. La Bursa din New York, tranzacțiile au fost suspendate pentru cateva minunte dupa ce prețul petrolului s-a prabușit.

- Cererea mondiala de petrol va inregistra in acest an prima sa contractie de dupa 2009, in conditiile in care activitatea economica mondiala va stagna din cauza coronavirusului, a anuntat luni Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. Aceasta revizuire semnificativa a estimarilor…