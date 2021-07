Stiri pe aceeasi tema

- „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez.Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a anuntat ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati,…

- Vineri, 9 iulie, Malta a a anunțat ca le va cere tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 inainte de a intra in țara. Masura trebuia sa intre in vigoare de maine, 14 iulie, insa marți seara, guvernul a anunțat ca renunța sa o mai aplice, impunand, in schimb, turiștilor o…

- Malta a renuntat, marti, la presiunile Comisiei Europene, la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP.

- Comisia Europeana urmeaza sa discute cu Malta pentru a incerca sa o faca sa revina asupra deciziei de a-și inchide frontierele pentru calatorii nevaccinați impotriva COVID-19, a anunțat luni comisarul european pentru justiție, Didier Reynders.Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, spera ca tara sa isi va redeschide in curand frontierele pentru europeni, in conditiile in care pandemia de COVID-19 da inapoi pe cele doua maluri ale Atlanticului, transmite AFP. Uniunea Europeana, presata sa relanseze turismul pe continent, si-a…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au lansat vineri un apel tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si coordoneze politicile in privinta redeschiderii frontierelor in contextul pandemiei de COVID-19 si sa ia masurile necesare impotriva noilor variante ale virusului,…