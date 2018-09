Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, și-a depus astazi, la partid, candidatura pentru alegerile europarlamentare, a declarat pentru HotNews, liderul liberalilor, Ludovic Orban. " Salut decizia domnului Antonescu de a se inscrie in cursa", a declarat Orban.UPDATE Vasile Blaga, fostul co-președinte…

- Partidul Muncitorilor din Brazilia (PT) a inregistrat oficial candidatura fostului președinte Luiz Inacio Lula da Silva in calitate de candidat la funcția de președinte al țarii, la Curtea Suprema Electorala braziliana.

- Președinte al PNL Ilfov, Marian Petrache a cerut luni, la ședința conducerii PNL, convocarea unui congres extraordinar pentru a clarifica toate problemele din interiorul partidului. Petrache și-a exprimat nemulțumirea in spatele ușilor inchise, precizind, potrivit surselor Hotnews.ro ca intalnirea pe…

- Pe 18 august 2018 se vor desfașura alegeri in cadrul Asociației Județene de Fotbal Ialomița, in prim plan fiind funcția de președinte al acestei instituții. Primul care și-a anunțat candidatura pentru cel mai ravnit fotoliu de la Casa Fotbalului a fost Mihai Basarab, actualul șef al AJF care are deja…

- Atacantul Daniel Niculae a anuntat ca vrea sa renunte la functia de presedinte al Academiei Rapid, club ce continua traditia clubului visiniu si care a promovat in Liga 3. Nico avea un dublu rol de presedinte si jucator.

- Anunț-surpriza imediat dupa ce Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat ca va candida și el la alegerile prezidențiale.„Anunțul eu l-am facut de anul trecut. Daca PSD va susține candidatura mea, bine, daca nu, voi candida independent.…