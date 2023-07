Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, dupa ce a fost injunghiat pe o strada din Turnu Magurele, județul Teleorman. Tanarul de 17 ani era cu prietena lui pe un bulevard din Turnu Magurele, cand intre el și alți doi baieți cu varste de 14 și […] The post…

- Foarte mulți craioveni s-au adunat joi, in fața Centrului de Transfuzii, pentru a-l ajuta pe tanarul aflat in stare critica, dupa ce a fost injunghiat in Gradina Botanica, impreuna cu prietena lui de 14 ani, care a fost ucisa. Aceștia vor sa doneze sange, dupa ce apropiații baiatului au cerut ajutorul…

- Baiatul care a injunghiat doi tineri la Craiova in gradina Botanica a fost arestat pentru 30 de zile pentru omor si tentativa de omor.Atacul sangeros a avut loc in plina zi, in jurul orei 16, intr-una dintre cele mai frecventate zone ale Craiovei. Cei doi adolescenti iesisera la alergat in Gradina Botanica.…

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova. Miercuri dimineața, atacatorul, un baiat de 17 ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor și tentativa de omor. Atacatorul este…

- Apar noi detalii șocante in cazul atacului mortal de la Gradina Botanica din Craiova. Baiatul injunghiat a apucat sa le spuna polițiștilor sosiți la fața locului ca nu l-a vazut niciodata pe agresor. CITESTE SI Strict interzis! Cuvantul pe care Vladimir Putin a refuzat sa il rosteasca, dupa rebeliunea…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit de tip briceag in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, elevul a intrat in curtea liceului, iar jandarmii care se aflau in curte l-au controlat și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat cuțitul și au anunțat…