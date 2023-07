Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Stații de reincarcare la fiecare 60 km pentru autoturisme și la fiecare 120 km pentru camioane și autobuze; stații de realimentare cu hidrogen la fiecare 200 km; – Reincarcare fara abonament; plata pentru combustibili alternativi per kWh, kilogram,…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE • Directiva privind eficiența energetica stabilește noi obiective de economisire pentru 2030 • Reducerea cu 11,7 % a consumului de energie la nivelul UE • Noua lege va contribui la combaterea schimbarilor climatice și la consolidarea securitații energetice Eurodeputații…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE O delegație a Comisiei pentru agricultura și dezvoltare rurala, condusa de Norbert Lins (EPP, DE), va vizita Romania in perioada 19 – 21 iunie. In cadrul misiunii, deputații se vor intalni cu reprezentanții autoritaților locale și naționale, grupurile de acțiune…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE • Utilizarea programelor informatice de spionaj (spyware) ar trebui permisa numai in cazuri excepționale și pentru o perioada limitata de timp • Recomandari specifice adresate Ungariei, Poloniei, Greciei, Ciprului și Spaniei dupa presupuse abuzuri • Un laborator…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Aproximativ 10.000 de participanți sunt așteptați la Parlamentul European de la Strasbourg, pe 9 și 10 iunie Accentul pus pe alegerile europene din 2024, pe democrație și pe implicarea tinerilor Principalele propuneri vor fi trimise tuturor eurodeputaților Sesiunile…

- Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) a publicat la data de 25.05.2023 Indrumarea privind evaluarea propunerilor financiare din punct de vedere al elementelor de preț in cazul contractelor de lucrari (Indrumarea). Indrumarea vizeaza atat legislația achizițiilor publice, cat și legislația…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Suma totala a asistenței macrofinanciare in curs de desfașurare se ridica la 295 de milioane euro – Guvernul orientat spre reforme poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții PE a votat suplimentarea ajutorului macrofinanciar…

- Comunicat de presa de la Biroul de presa la PE Cancelarul Olaf Scholz a discutat cu eurodeputații in cadrul seriei cu tema „Aceasta este Europa”, pledand pentru o Europa unita, capabila de schimbare pentru a-și asigura locul in lumea de maine. Cancelarul german a subliniat ca Europa are o responsabilitate…