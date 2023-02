Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca a dat amenzi de peste 7 milioane de lei in urma a sute de controale la magazinele Lidl din țara.Comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate și mizerie. De la inceputul acestui an și pana…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat, in 2022, amenzi in valoare de 217,4 milioane de lei, in crestere cu 80,7% fata de anul precedent, cand cuantumul a fost de 120,3 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, intr-o conferinta de presa, de catre Horia Constantinescu, presedintele…

- Anul trecut, Autoritatea Naționala pentru Administrarea și Reglementarea in Comunicații (ANCOM) a efectuat 3.451 de controale in industria de comunicații și a dat amenzi de 2,8 milioane lei. „In urma controalelor efectuate anul trecut, neregulile descoperite au fost sancționate cu amenzi in cuantum…

- Mini Club Dumbo Kids a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe produse expirate și mizerie. Inspectorii ANPC au mers in control la Asociatia Elmali /Mini Club Dumbo Kids (after school), din Sectorul 2 al Capitalei, in urma unei sesizari…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat 343 de amenzi contraventionale, in valoare de peste doua milioane lei, comerciantilor de jucarii din Romania pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea si siguranta jucariilor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- In perioada 14–25.11.2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de acțiuni de verificare, la nivelul intregii țari, ca parte a tematicii naționale de control referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv analiza…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 200.000 de lei si au oprit de la comercializare aproape 50 de tone de imbracaminte purtata in urma unor controale efectuate la magazine second hand din Brasov, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…