După contoare cu citire de la distanţă, ApaVital îşi ia şi module de comunicaţie radio Dupa achizitionarea, zilele trecute, a peste 8.700 de contoare de apa rece de diferite clase de precizie, echipate pentru citire de la distanta, ApaVital vrea sa cumpere acum si modulele de comunicatie radio pentru transmiterea indexurilor. Societatea furnizoare de apa a alocat in acest scop pana la 28,15 milioane de lei. „Se doreste achizitionarea de module de comunicatie pentru citirea la distanta a acestor contoare, utilizand un protocol de comunicatie care sa asigure colectarea acestor date in proportie de 100 la suta printr-o retea fixa, care elimina necesitatea deplasarii unui operator… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea ieseana furnizoare de apa a achizitionat zilele trecute peste 8.700 de contoare de apa rece de diferite clase de precizie, echipate pentru citire de la distanta. Pachetul include atat dispozitive clasice, precum cele pentru contorizarea consumului de apa in locuinte, dar cele mai multe vizeaza…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, joi, cu 19 voturi “pentru”, sapte voturi “impotriva” si 23 de abtineri un proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui imprumut de la bugetul Municipiului Bucuresti catre societatea Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.…

- Un proiect de anvergura celui derulat de ApaVital, de extindere a retelelor de apa potabila si de canalizare in judet, necesita servicii de asistenta tehnica pe masura. Astfel, pentru 31,26 milioane de lei, societatea furnizoare de apa vrea sa achizitioneze asistenta tehnica pentru managementul proiectului…

- „Pentru tot ceea ce am gandit sunt undeva in jur de 12 milioane de romani, deci practic peste jumatate din cetațenii acestei țari vor beneficia de aceste masuri cumulate atat pentru copii, pentru a preveni abandonul școlar, masuri cumulate și pentru salariați, și pentru cei cu salariul minim, trebuie…

- Societatea furnizoare de apa si servicii de canalizare a relansat o licitatie care nu s-a incheiat cu achizitiile scontate. Dintre utilajele vizate, necesare pentru activitatea de intretinere si exploatare a sistemelor de apa si canalizare proprii, a fost acceptata doar oferta pentru cinci miniexcavatoare.…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci 1,19 mld. lei prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 4,25% si 6,03% pe an. In prima licitatie, Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in octombrie 2027 si a imprumutat de la banci suma de 999 milioane…

- La primele licitatii au fost cate 5-6 ofertanti, dar la ultima s-a inscris doar unul Contractele de lucrari scoase la licitatie de ApaVital dupa aprobarea finantarii europene pentru proiectul urias de extindere a retelelor de apa si de canalizare par sa fi saturat piata. Sau e un moment in care cresterea…

- Cu 11,66 milioane de lei, Compania Nationala de Investitii vrea sa deruleze „lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Comarna". Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut. Ofertele pot fi depuse pana pe 13 aprilie, iar castigatorul licitatiei urmeaza sa fie desemnat…