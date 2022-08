După consultări de formă, nici vorbă de reformă Remarcam cu indignare ca, inclusiv in ultimele zile de consultari, Ministerul Educației aloca un timp minimal pentru dezbaterile cu studenții, continua sa ne ignore solicitarile și trateaza cu superficialitate propunerile federației. Astazi, in cadrul unei negocieri care s-a dovedit a fi de forma, cu reprezentanții Ministerului Educației, delegații ANOSR au susținut o parte dintre amendamentele […] The post Dupa consultari de forma, nici vorba de reforma first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

