Stiri pe aceeasi tema

- Marți, furtunile nu parasesc Clujul, iar maxima anunțata este de 23 grade Celsius. Șansele de ploaie, dar și de furtuni cu descarcari electrice se mențin la o probabilitate de peste 50%, iar norii vor acoperi predominant cerul. Noaptea, minima va fi de 14 grade,…

- Vremea va continua sa se incalzeasca ușor, dar valorile termice vor fi in continuare sub media climatologica specifica datei in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra, astazi, intre 18 și 26 de grade, iar cele minime intre 5 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros și se vor…

- Vremea va continua sa se incalzeasca ușor, dar valorile termice vor fi in continuare sub media climatologica specifica datei in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra, astazi, intre 18 și 26 de grade, iar cele minime intre 5 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros și se vor…

- Vremea se mai incalzește in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile urca pana la valori de 19 grade Celsius saptamana viitoare. Vor fi insa variații de temperaturi relativ mari in fiecare zi. Sunt anunțate și cateva zile cu ploi. Vremea de Florii: la munte (10-14 grade in Apuseni, innorare accentuata);…

- Temperaturi deosebit de scazute se anunta in weekend dimineata si seara, cand se vor semnala ceata si bruma in majoritatea regiunilor. La amiaza, valorile cresc, dar vremea ramane mai rece decat in mod normal.

- Vești bune despre vremea din Capitala, unde, in a doua zi a acestei saptamani, temperaturile vor crește simțitor fața de intervalul precedent. Nu la fel stau, insa, lucrurile in toate regiunile țarii. Și asta pentru ca marți, in vestul, nord-vestul și, parțial, in centrul țarii vremea va continua sa…

- Din aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi excedentare. De la jumatatea lunii aprilie, valorile termice devin normale, transmite Mediafax. 29 aprilie – 5 aprilie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea…

- Din aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi excedentare. 29 martie – 5 aprilie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice…