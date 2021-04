Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lucreaza îndeaproape cu Ucraina pentru a monitoriza situatia tensionata cu Rusia, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului britanic al Apararii pentru Sunday Times. Navele de razboi britanice vor naviga în Marea Neagra în luna mai, pe fondul…

- Marea Britanie va trimite și ea la nave de razboi in Marea Neagra, conform Mediafax . Navele de razboi britanice vor naviga in Marea Neagra in luna mai, pe fondul tensiunilor crescande dintre Ucraina si Rusia, a informat ziarul Sunday Times, citand surse navale de rang inalt. Desfasurarea are drept…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane lupta F-35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters.

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza DPA, citata de Agerpres. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat initial cat…

- Ministerul ucrainean de Externe a anuntat joi ca Rusia va inchide o parte din Marea Neagra, langa stramtoarea Kerci, pentru navele de razboi straine implicate in exercitii militare. Masura se va aplica de saptamana viitoare pana in luna octombrie. Zona in cauza este in apropiere de Crimeea, pe care…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP. Surse diplomatice turce au declarat…

- Pâna pe 4 mai, doua nave de lupta americane sunt așteptate sa ajunga în Marea Neagra, dupa cum au afirmat oficiali turci la sfârșitul saptamânii trecute. Deși motivul nu a fost confirmat oficial de Pentagon, Ankara susține ca de vina ar fi întețirea activitaților militare…