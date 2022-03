După clădirea teatrului, rușii bombardează o școală din Mariupol folosită drept adăpost de sute de oameni Consiliul orasului Mariupol a transmis, duminica dimineața, ca fortele ruse au bombardat sambata o scoala in care se adaposteau 400 de oameni. Nu exista inca informatii certe despre victime, relateaza BBC. Intr-o actualizare pe canalul de Telegram, Consiliul orasului Mariupol a transmis ca imobilul a fost distrus si oamenii care se adaposteau acolo sunt sub […] The post Dupa cladirea teatrului, rușii bombardeaza o școala din Mariupol folosita drept adapost de sute de oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești au atacat un camin de batrani din estul Ucrainei, a transmis șeful administrației militare regionale din Lugansk. In urma atacului, 56 de persoane au fost ucise. Un tanc rusesc a tras intr-o camin de batrani aflat in orașul Kreminna. Anunțul a fost facut prin intermediul serviciului…

- Sute de persoane sunt inca prinse sub ruinele teatrului din orasul asediat Mariupol, la doua zile dupa bombardarea cladirii, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de DPA si AFP. „Sute de locuitori din Mariupol sunt inca sub daramaturi. In ciuda bombardamentelor, in ciuda…

- Imagini din satelit realizate de compania Maxar Technologies pe 14 martie arata ca in jurul cladirii teatrului din Mariupol fusese scris cu litere mari, vizibile de la mare altitudine, cuvantul COPII (дети), relateaza CNN. Dupa bombardarea teatrului, autoritațile locale au anunțat ca in cladire se adaposteau…

- Agenția rusa Interfax citeaza un parlamentar al paridului de guvernamant al lui Vladimir Putin, Alexander Khinshtein, care susține ca rușii vor fi ajutați sa treaca de saracia in care a ajuns țara prin pșafonarea prețurilor la alimente, medicamente, dar și alte bunuri. Confom Reuters, care citeaza parlamentarul…

- Compania de termoficare din Timisoara, Colterm anunta ca a cheltuit banii alocati anul trecut de Guvern si solicita ca Executivul sa mai aloce bani pentru continuarea furnizarii de agent termic in municipiu. Totodata, Colterm a anunțat, luni, ca este posibil ca pe perioada noptii sa opreasca furnizarea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Compania aeriana Tarom va avea un nou sef, dupa demisia lui Catalin Radu Prunariu, care a ocupat funcția de conducere timp de aproape șapte luni. Oficialii Tarom au anunțat, marți, ca societatea are un nou director general. “Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Romane…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, in ultimele 24 de ore, s-au confirmat 349 noi cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 349 cazuri de persoane pozitive…