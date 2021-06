După cinci divorțuri cu scandal, Silviu Prigoană obligat de instanță să petreacă alături de fosta sa soție Silviu Prigoana este obligat obligat de instanța sa petreaca alaturi de fosta sa soție, Adriana Bahmuțeanu. Asta dupa 80 de infațișari in instanța și cinci divorțuri! Tribunalul București a luart o decizie definitiva intr-un nou proces in care Adriana Bahmuțeanu a solicitat moficiarea programului de vizitare pentru copiii sai și ai fostului soț, Eduard și Maximus. Minorii, de 8 respectiv 11 ani, locuiesc impreuna cu tatal lor, iar Adriana Bahmuțeanu s-a plans ca nu-i vede suficient de des. Conform deciziei luata de judecatori, “Zilele de nastere si onomasticile minorilor vor fi petrecute impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

