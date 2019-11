Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, ca Romania are un guvern legitim care a obtinut votul Parlamentului, in ciuda boicotului „penibil si rusinos” facut de PSD si Pro Romania. Ludovic...

- Desi cativa parlamentari PSD si Pro Romania au votat pentru noul Guvern, cele doua partide au boicotat sedinta parlamentului. Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca "boicotul" PSD si Pro Romania de la plenul reunit al Parlamentului arata ca cele doua partide sunt interesate doar de "socotelile…

- Guvernul Orban a primit votul de învestitura al Parlamentului. Pentru cabinetul condus de liderul PNL au votat senatorii și deputații liberali, USR, UDMR, PMP, ALDE, ai minoritaților și câțiva dintre parlamentarii PSD și Pro România. În total, 240 de voturi „pentru”.…

- Sedinta plenului Parlamentului a inceput. Premierul desemnat, Ludovic Orban, va prezenta Programul de Guvernare si lista cu persoanele propuse pentru a face parte din Guvern. Noul Executiv are mari sanse sa treaca: liberalii se bazeaza pe 240 de voturi, dupa ce Mihai Tudose a convins mai multi parlamentari…

- Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca n-a vazut in ultimii 30 de ani ca doua partide, cum sunt PSD și Pro Romania, sa boicoteze o ședința a Parlamentului in care se voteaza investirea unui Guvern.”Va marturisesc ca nu-mi aduc aminte ca in ultimii 30 de ani sa se fi intamplat ca doua…

- Ludovic Orban, premierul desemnat Ludovic Orban estimeaza ca Guvernul va fi votat, luni, in plenul reunit de 237-243 de parlamentari, inclusiv de la PSD. Orban a evitat sa spuna daca parlamentarii PRO Romania care vor vota Guvernul vor trece la PNL, dar a precizat ca a avut o relație cat se poate de…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat ca niciun social-democrat nu va vota Guvernul pe care-l va propune premierul desemnat Ludovic Orban. Ea a spus ca nu stie daca pana la alegerile prezidentiale va fi votat noul Executiv. "Nu am de unde sa stiu. Dupa cum este firesc, negocierile se poarta de catre…