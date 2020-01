Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a profitat de prezenta sa la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos pentru a exercita presiuni asupra Uniunii Europene (UE), agitand din nou, miercuri, amenintarea impunerii unor taxe automobilelor, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a indemnat-o, miercuri, la Davos pe tanara militanta ecologista Greta Thunberg sa-si redirectioneze atentia de la SUA spre tarile care intr-adevar polueaza mediul, relateaza dpa si Reuters. "Cred ca Greta ar trebui sa inceapa sa se ocupe de celelalte tari", "mai poluante",…

- Presedintele american Donald Trump a sosit marti la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, cu cateva ore inaintea inceperii dezbaterilor in cadrul procesului pentru destituirea sa, in Senatul de la Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In momentul in care elicopterul Marine…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel nu si-au afisat disensiunile miercuri, intr-o intalnire in marja summitului NATO, la Watford, si si-au exprimat optimismul cu privire la negocieri comerciale intre Statele Unite si Uniunea Europeana (UE), relateaza The Associated…

- Presedintele american Donald Trump constituie una dintre cele mai mari provocari pentru Uniunea Europeana, pentru a carei destramare 'se roaga', a apreciat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat la final de mandat, transmite miercuri Reuters. 'Pentru prima data…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din Uniunea Europeana, relateaza luni Politico, citand o persoana familiarizata cu dosarul, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…