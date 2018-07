După Cehia şi Ungaria, şi Polonia neagă semnarea unui acord cu Germania privind reprimirea de solicitanţi de azil Varsovia nu a semnat niciun acord privind repatrierea de solicitanti de azil, a transmis sambata un purtator de cuvant al Ministerului de Externe, dupa aparitia unui document al guvernului german conform caruia Polonia este una dintr-un numar de 14 tari care au transmis ca sunt dispuse sa faca acest lucru, relateaza Reuters.



Printre tarile care ar fi acceptat intoarcerea rapida a solicitantilor de azil care au fost mai intai inregistrati pe teritoriul lor dar ulterior au incercat sa intre in Germania, s-ar fi numarat de asemenea si Cehia si Ungaria, insa guvernele celor doua state… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

