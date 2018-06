Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Stefan a spus ca veniturile bugetare au crescut cu 11,8- in primele patru luni, pana la 89,6 miliarde lei, dupa ce Klaus Iohannis a criticat Guvernul condus de Viorica Dancila pentru rezultatele din primul trimestru. Potrivit datelor Eurostat, tarile care au avut un avans economic…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro a incetinit la 0,4% in primul trimestru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in ultimele trei luni din 2017, in linie cu estimarile analistilor, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. În ceea ce priveşte…

- Estonia, Danemarca si Romania sunt statele din Uniunea Europeana cu cea mai scazute dependenta fata de importurile de energie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat.Astfel, ponderea importurilor in necesarul de energie a fost de numai…

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de 20,3 miliarde de euro, in ianuarie 2018 la comertul mondial de marfuri, in timp ce zona euro a inregistrat un surplus de 3,3 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. Comparativ cu ianuarie 2017, cand s-au inregistrat exporturi…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

