- Pana astazi, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 7 cetațeni care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform…

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.

- In cursul zilei de ieri, la TelVerde 0800 800 358, dedicata informarii despre noul Coronavirus, s-au primit 2.519 apeluri de la persoane care au sunat sa afle detalii despre cum se manifesta și cum poate fi prevenita raspandirea acestei afecțiuni. Totodata, avand in vedere nevoia de informare a cetațenilor…

- La inceputul lunii februarie, cercetatorii italieni de la spitalul Spallanzani din Roma au reusit sa izoleze cu succes Covid-19, ceea ce a permis inceperea testelor pe pacienti. „Virusul izolat inainte de cercetatorii de la Spallanzani este exact cel chinez, originar din Wuhan. In timp ce coronavirusul…

- Lumea intreaga a intrat in epidemie de coronavirus. Virusul ucigas a cuprins atat Europa, cat si tarile care din afara Uniunii Europene. La nivel mondial 83.560 de persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 2.813 persoane au murit in 50 de tari.

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…