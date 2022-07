Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua perioade de canicula, Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) pledeaza luni pentru adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continent, transmite AFP.

- Canicula care devasteaza Spania de zece zile a cauzat moartea a ”peste 500 de oameni”, a anuntat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez, in cursul unei vizite in Aragon, o regiune din nordul tarii afectata de un incendiu, informeaza News.ro. ”In timpul acestui val de caldura, peste 500 de oameni au…

- Zone intinse din Europa se confrunta cu temperaturi extreme. In Spania si Portugalia, mercurul a urcat aproape de 45 de grade, iar in Italia meteorologii avertizeaza ca vor fi temperaturi istorice.

- Un val neobisnuit de caldura afecteaza in aceste zile mai multe tari europene. In Spania, la Sevilla, au fost astazi 42,4 grade, in timp ce in alte orase din sud-vest mercurul din termometre a urcat pana la 41 de grade. Spaniolii se confrunta in aceste zile cu un al doilea episod de arsita din ultima…

- Caldura intensa din cea mai mare parte a Europei a dus la doborarea unor recorduri de temperatura in luna iunie, de la Cercul Arctic pana in Africa de Nord, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

