Dupa ce Valcov a anuntat dublarea pensiilor, Dancila majoreaza plafonul de compensate pentru pensionari

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca Guvernul va adopta un act normativ, propus de Ministerul Sanatatii, prin care va fi majorat de la 900 la 990 de lei plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate.

- Guvernul a extins, printr-o hotarare, lista medicamentelor compensate si gratuite cu alte 19 molecule inovative, necesare pacientilor care sufera de boli grave, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Guvernul a extins lista medicamentelor compensate si gratuite de care beneficiaza…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat oficial ca s-a decis plata pensiilor pana in data de 15 a fiecarei luni. Aceasta masura va intra in vigoare chiar din luna iunie.”Am avut județe in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Știm ca pensionarii iși planifica pensia de la o luna…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatații, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat luni, 23 aprilie, cu managerii spitalelor pe tema salarizarii din sistemul de sanatate și a modalitații de aplicare a sporurilor.…