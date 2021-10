După ce va pica guvernul Cioloș miercuri, Florin Cîțu începe NEGOCIERILE pentru o majoritate Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor fi prezenți, pentru asigurarea cvorumului, dar nu […] The post Dupa ce va pica guvernul Cioloș miercuri, Florin Cițu incepe NEGOCIERILE pentru o majoritate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a depus lista de miniștri a cabinetului sau și programul de guvernare, luni, la Parlament, și a transmis forțelor politice un mesaj clar: “Nu negociem pe sub masa”. Premierul desemnat a fost intrebat daca are in vedere sa formeze o majoritate alaturi de PNL și UDMR pentru a-l susține pe…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș susține ca avem nevoie urgent de un Guvern stabil, deoarece suntem intr-o situație excepționala. Cioloș a afirmat, azi, la depunerea programului de guvernare in Parlament, ca obiectivele USR pot parea dure, dar in astfel de situații excepționale, trebuie gasite soluții…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a anunțat, duminica, ca USR este descis sa mearga pana la capat pentru formarea unui Guvern monocolor și a transmis un mesaj pentru PNL și PSD. „Mergem mai departe, pentru ca am putea fi o soluție convenabila intregii clase politice. Votul din Parlament va decide. Voi…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propuna, pana la inceputul saptamanii vitoare, un Guvern in Parlament. ”Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite”, a afirmat președintele USR. Dacian Ciolos a mai spus ca, din momentul in care a venit…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Acesta este anunțul facut, miercuri seara, de premierul interimar Florin Cițu. „Nu a fost nicio concluzie. Am spus și la intalnire, și va spun și dumneavostra…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Prim-ministrul le-a raspuns ironic ziariștilor care l-au așteptat la Parlament, și l-au prins pe hol la declarații, atunci cand a fost intrebat de prietenul sau de la Finanțe, Dan Vilceanu, de ce nu știe cat este salariul minim net in Romania: “E optimist domnul Vilceanu”, a spus Florin Cițu. Cum vi…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…