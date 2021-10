Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in cursul zilelor de luni, 25 octombrie și marți, 26 octombrie, un maraton de vaccinare in cadrul a șase spitale militare din țara.

- Un maraton de vaccinare se va organiza în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 25 octombrie, ora 08:00-26 octombrie, ora 20:00, sub deviza „Împreuna pentru viata, Împreuna pentru viitor!” cu prilejul Zilei Armatei Române.…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in zilele de 25 si 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, un maraton de vaccinare sub deviza ”Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Maratonul va avea loc in cele sase spitale militare care sunt centre regionale de depozitare a vaccinurilor, relateaza…

- Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza in șase spitale militare din țara, un maraton de vaccinare anti-COVID-19 sub deviza „Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Astfel, brașovenii din categoriile eligibile (cu varsta mai mare de 12 ani) care…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, în zilele de luni, 25 octombrie, și marți, 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, un maraton de vaccinare sub deviza „Împreuna pentru viața, Împreuna pentru viitor!”. „În…

- Pe 25 si 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, va avea loc un maraton de vaccinare sub deviza "Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!" in șase spitale militare din țara, anunța Ministerul Apararii Nationale.

- Inspectoratul General al Poliției informeaza ca au fost intentate deja primele 5 cauze penale cu privire la certificatele care conțin semne vădite de falsificare. In aceste cauze sunt vizate atat persoane juridice, cat și persoane fizice care eliberau buletine false negative de analiză a probei biologice,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu are, din noiembrie 2020, conducere militara interimara, fiind singurul asemenea caz din tara, iar revenirea la conducerea civila si organizarea unui concurs pentru postul de manager depind de Ministerul Sanatatii, a afirmat joi, ministrul Apararii Nationale,…