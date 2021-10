Stiri pe aceeasi tema

- Apel la vaccinare lansat de Președintele Romaniei: „Spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Vorbim de o catastrofa” Apel la vaccinare lansat de Președintele Romaniei: „Spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Vorbim de o…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Romania a primit sprijin efectiv de la opt state europene in lupta cu pandemia de COVID-19 si a facut un nou apel pentru vaccinare, aratand ca romanii nu trebuie sa dea ascultare celor care ‘vorbesc…

- Un nou apel la vaccinare a fost facut de la Bruxelles, de președintele Klaus Iohannis. „Trebuie sa fim serioși și sa acceptam acest lucru, nu trebuie sa dam ascultare unora care vorbesc prostii in spațiul public, a spus șeful statului. Mesajul a fost transmis vineri, de la Bruxelles. „Acasa situația…

- Klaus Iohannis a lansat de la Bruxelles un nou apel la vaccinare. El a subliniat ca nu exista alta soluție decat vaccinarea, trebuie sa fim serioși și acceptam acest lucru. In toate statele europene pandemia a fost domolita prin vaccinare.

- Senatorul PSD Marius Dunca critica modul in care președintele Romaniei ințelege sa se implice in criza sanitara din țara noastra. ”Președintele Romaniei era atat de ingrijorat IERI de cum evolueaza pandemia, incat a planificat ASTAZI o ședința de urgența, dar nu la primele ore ale dimineții, cum era…

- Fostul președinte PNL nu ii da nicio șansa lui Cițu de a fi numit din nou pentru șefia Guvernului.„Nu mai poate fi șeful Guvernului prin atacuri de rafala, depașind limita parlamentarismului și diplomației , la adresa partenerilor. Eu nu pot sa cred ca Florin Cițu mai poate fi reinvestit, desemnat premier…

- In ultimul an, de fiecare data cand mai mulți pacienți au murit in urma incendiilor izbucnite in spitale, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre masuri pentru a evita astfel de tragedii și despre reforma sistemului de sanatate romanesc. Vineri, 1 octombrie, alte șapte persoane și-au pierdut viața…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…