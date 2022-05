Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca Romania sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol. Presedintele Camerei Deputatilor spune ca o astfel de decizie depinde de evolutia situatiei din tara vecina aflata in razboi. „Haideti sa fim corecti: avem o…

- Ambasadorul Rusiei in Franța, Alexei Mechkov, a fost convocat de curand la MAE francez, pentru a discuta despre unele caricaturi considerate „inacceptabile” de catre diplomația franceza, potrivit AFP Despre ce este vorba? Potrivit Le Parisien , ambasadorul Rusiei la Paris a fost chemat la Ministerul…

- „Astazi sarbatorim 18 ani de aderare la NATO. Anul acesta sarbatorim și 25 de ani de parteneriat strategic cu SUA. Discuție sincera cu @SpeakerPelosi despre importanța Romaniei in cadrul alianței, programul Visa Waiver pentru Romania și consolidarea capacitaților noastre de aparare”, scrie Florin Cițu…

- Numeroase brutarii din tara au scumpit, sambata, din nou, painea, franzela simpla, de exemplu, urcand de la 1,50 lei la 2 lei, transmite Profit.ro. Precedenta scumpire a fost operata in ultimele zile ale anului trecut. In urma cu putine zile, s-a anuntat ca invazia Rusiei in Ucraina, una dintre cele…

- Miliardarul Ion Țiriac a povestit prin ce chinuri a trecut dupa ce s-a infectat cu coronavirus. El a povestit ca a luat virusul pe cand se afla in Statele Unite ale Americii, insa a revenit in Europa și a stat internat in spital, in Germania, opt zile. Omul de afaceri a afirmat ca, din punctul sau de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa. Președintele a mai spus ca Romania este in permanenta legatura cu aliații și partenerii din NATO, din Uniunea Europeana și…

- Europa este epicentrul unei crize energetice incepand de anul trecut. La aceasta se adauga și conflictul dintre Ucraina și Rusia, cel mai mare exportator de gaze naturale. Pe de alta parte, americanii care, pana recent, se plangeau ca nu mai au ce face cu gazele de șist, ca sunt foarte ieftine și nu…